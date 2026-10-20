Taşköprü'de kermes düzenlendi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kermes düzenlendi.

Fatih İlkokulu tarafından düzenlenen kermes etkinliğinde veliler, öğretmenler ve öğrenciler bir araya geldi.

Velilerin hazırladığı yiyeceklerin satışa sunulduğu kermeste, elde edilen gelirle okula katkı sağlanması amaçlandı.

Kermese katılan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, stantları gezerek veliler ve öğretmenlerle sohbet etti. Öğrencilerle de yakından ilgilenen Arslan, etkinliğin birlik, beraberlik ve dayanışma açısından önem taşıdığını belirtti.

Eğitime verilen her desteğin çocukların geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

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"Velilerimizin el emeği ve gönül birliğiyle hazırladığı bu anlamlı etkinlikte, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için emek veren, hazırladıkları ürünlerle okulumuza katkı sağlayan tüm velilerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."