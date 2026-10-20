Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da otomobil takla attı, 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu

        Kastamonu'da otomobil takla attı, 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu

        Kastamonu'da minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Kastamonu'da otomobil takla attı, 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu

        Kastamonu’da minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu.

        Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DG 2788 plakalı Hyundai marka otomobilin sürücüsü F.T. yola çıkan minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu. Araçtaki vatandaşlar, herhangi bir sağlık problemlerinin olmadığını belirterek sağlık ekiplerinin müdahale teklifini kabul etmedi.

        REKLAM

        Ekiplerin incelemelerinin ardından otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Ballıdağ, ekoturizm ve atlı yürüyüş parkuruyla tekrar canlandırılacak
        Ballıdağ, ekoturizm ve atlı yürüyüş parkuruyla tekrar canlandırılacak
        Kastamonu'da bıçaklı yaralama davasında 2 sanığa hapis cezası
        Kastamonu'da bıçaklı yaralama davasında 2 sanığa hapis cezası
        Yemek borusuna armut kaçan gebe inek, ameliyatla kurtarıldı
        Yemek borusuna armut kaçan gebe inek, ameliyatla kurtarıldı
        Taşköprü'de kermes düzenlendi
        Taşköprü'de kermes düzenlendi
        Tosya Kaymakamı Konak, öğrencilerle bir araya geldi
        Tosya Kaymakamı Konak, öğrencilerle bir araya geldi
        Bıçakladıkları kişiyi ağır yaralayan sanıklara hapis cezası
        Bıçakladıkları kişiyi ağır yaralayan sanıklara hapis cezası