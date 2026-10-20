Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Ballıdağ, ekoturizm ve atlı yürüyüş parkuruyla tekrar canlandırılacak

        Ballıdağ, ekoturizm ve atlı yürüyüş parkuruyla tekrar canlandırılacak

        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan 12 kilometre uzunluğundaki Doğa Yürüyüş Parkuru ile 4 kilometre uzunluğundaki Atlı Yürüyüş Parkuruyla Ballıdağ'ın hem doğaseverlere hem bölge turizmine önemli katkılar sunması bekleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Ballıdağ, ekoturizm ve atlı yürüyüş parkuruyla tekrar canlandırılacak

        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan 12 kilometre uzunluğundaki Doğa Yürüyüş Parkuru ile 4 kilometre uzunluğundaki Atlı Yürüyüş Parkuruyla Ballıdağ'ın hem doğaseverlere hem bölge turizmine önemli katkılar sunması bekleniyor.

        Kastamonu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Ballıdağ bölgesinde ekoturizm çalışmaları kapsamında yeni yürüyüş parkurları hayata geçiriliyor. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Daday Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek proje çerçevesinde yapılacak yatırımlarla Ballıdağ, hem doğaseverlere hem de bölge turizmine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

        REKLAM

        Doğa Yürüyüş Parkuru, Ballıdağ Gözetleme Kulesi’nden başlayarak Taşçılar Göleti’nde son bulacak. Yaklaşık 12 kilometrelik güzergâh, bin 700 rakımdan 990 rakıma doğru ortalama yüzde 5 eğimle ilerleyerek Ballıdağ ormanlarının ve yaylalarının eşsiz manzaralarını ziyaretçilere sunacak.

        Atlı Yürüyüş Parkuru ise 4 kilometre uzunluğunda olacak. Çömlekçiler köyünden başlayarak Taşçılar Göleti’nde tamamlanacak bu parkur, doğa ile iç içe farklı bir deneyim yaşatacak. Projenin donatı yapım işi ihalesi 23 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

        İhalede yapılacak donatılar arasında 1 adet giriş takı, 2 adet tanıtım levhası, 19 adet yönlendirme tabelası, 7 adet büyük bilgilendirme tabelası, 2 adet çeşme, 7 adet dinlenme yeri, 1 adet at dinlenme yeri, 1 adet yaban hayatı gözlem ünitesi, 1 adet yöresel ürün sergi standı ve 10 adet çöp kovası bulunuyor. Daday Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çalışmaların tamamlanmasıyla Ballıdağ’ın ekoturizm potansiyelinin daha da güçlenmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Ilgaz Dağı'ndaki kayak sezonu hazırlıkları masaya yatırıldı
        Ilgaz Dağı'ndaki kayak sezonu hazırlıkları masaya yatırıldı
        Kastamonu'da otomobil takla attı, 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu
        Kastamonu'da otomobil takla attı, 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu
        Kastamonu'da bıçaklı yaralama davasında 2 sanığa hapis cezası
        Kastamonu'da bıçaklı yaralama davasında 2 sanığa hapis cezası
        Yemek borusuna armut kaçan gebe inek, ameliyatla kurtarıldı
        Yemek borusuna armut kaçan gebe inek, ameliyatla kurtarıldı
        Taşköprü'de kermes düzenlendi
        Taşköprü'de kermes düzenlendi
        Tosya Kaymakamı Konak, öğrencilerle bir araya geldi
        Tosya Kaymakamı Konak, öğrencilerle bir araya geldi