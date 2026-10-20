Kastamonu'da çıkan yangında yaklaşık 3 bin balya saman zarar gördü

Yangında yaklaşık 3 bin balya saman ile tarım makinesi zarar gördü.

Yangın, olay yerine yakın fabrikanın çalışanları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Halife köyünde S.A'nın evinin yanındaki balyalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kastamonu'da çıkan yangında yaklaşık 3 bin balya saman ile tarım makinesi kullanılamaz hale geldi.

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