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        Kastamonu'da çıkan yangında yaklaşık 3 bin balya saman zarar gördü

        Kastamonu'da çıkan yangında yaklaşık 3 bin balya saman ile tarım makinesi kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Kastamonu'da çıkan yangında yaklaşık 3 bin balya saman zarar gördü

        Kastamonu'da çıkan yangında yaklaşık 3 bin balya saman ile tarım makinesi kullanılamaz hale geldi.

        Halife köyünde S.A'nın evinin yanındaki balyalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, olay yerine yakın fabrikanın çalışanları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 3 bin balya saman ile tarım makinesi zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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