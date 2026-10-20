Kastamonu'da metruk yapıların durumu değerlendirildi

Yapıların oluşturabileceği risklerin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler ve ilgili kurumların yürüteceği çalışmalar da toplantı kapsamında görüşüldü.

Vali Yardımcısı Aydın Ergün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında il merkezi ile ilçelerdeki metruk yapıların takibi ve mevcut durumlarına yönelik çalışmalar ele alındı.

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