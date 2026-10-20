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        Kastamonu'da metruk yapıların durumu değerlendirildi

        Kastamonu Valiliğinde metruk yapılarla ilgili toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 19:48 Güncelleme:
        Kastamonu'da metruk yapıların durumu değerlendirildi

        Kastamonu Valiliğinde metruk yapılarla ilgili toplantı düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Aydın Ergün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında il merkezi ile ilçelerdeki metruk yapıların takibi ve mevcut durumlarına yönelik çalışmalar ele alındı.

        Yapıların oluşturabileceği risklerin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler ve ilgili kurumların yürüteceği çalışmalar da toplantı kapsamında görüşüldü.

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