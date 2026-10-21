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        Kastamonu'da otomobilin bacağının üzerinden geçtiği kadın yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde halk pazarında otomobilin çarparak bacağının üzerinden geçtiği kadın yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Kastamonu'da otomobilin bacağının üzerinden geçtiği kadın yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde halk pazarında otomobilin çarparak bacağının üzerinden geçtiği kadın yaralandı.

        Kaza, Hanönü ilçesinde kurulan halk pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 37 PC 030 plakalı otomobil, pazarda alışveriş yapan F.M.'ye çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının bacağının üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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