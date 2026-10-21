Kastamonu'da otomobilin bacağının üzerinden geçtiği kadın yaralandı

Kaza, Hanönü ilçesinde kurulan halk pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 37 PC 030 plakalı otomobil, pazarda alışveriş yapan F.M.'ye çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının bacağının üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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