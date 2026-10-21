Üniversite öğrencileri hem manzaranın tadını çıkardı hem de tescilli gölette temizlik yaptı

Kastamonu'da mahalli sulak alan olarak tescil edilen Tuzaklı Göleti'ni ziyaret eden üniversite öğrencileri hem manzaranın tadını çıkardı hem de doğayı temizledi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2023 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Mahalli Sulak Alan olarak tescil edilen Tuzaklı Göleti, sonbahar mevsiminde görüntüsüyle ziyaretçilerini mest ediyor. Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu öğrencileri de Çevre Kirliliği dersi çerçevesinde Eko Turizm ve Çevre Topluluğu ile birlikte Tuzaklı Göleti'ni ziyaret etti. Araç Kaymakamlığı, Araç Belediye Başkanlığı, Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) iş birliğinde düzenlenen kapsamında göleti ziyaret eden öğrencilere, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli tarafından bölgenin flora ve fauna yapısı ile mahalli sulak alan özellikleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yaban hayatı gözlemi için fotokapan kurulumu da uygulamalı olarak öğrencilere anlatıldı. Katılımcılar, gölet çevresinde gözlem yaparak bölgedeki kuş türleri hakkında bilgi edindi, olta ile balık tutup doğa yürüyüşü yaptı. Yaklaşık 5 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştiren üniversite öğrencileri, gölet çevresinde temizlik yaptı. Etkinlik sonunda katılımcılara çorba ve çay ikram edildi.

REKLAM

Öğrencilerin doğayı tanıması ve çevre bilinci kazanmalarının sağlanması amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Derslerde teorik olarak anlatmak istediklerimizi, çevreye karşı nasıl duyarlı olunması ve doğanın nasıl korunması gerektiğini burada yerinde göstermeye çalıştık. Tuzaklı Göleti, 2023 yılında Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafından korunan alan olarak tescillendi. Burası, geçmişte yerel halkın sulama ihtiyaçlarını karşılayan, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan birçok köy için önemli bir kaynak" dedi.

REKLAM

"Yerlere çöp atmayalım, çevremizi temiz tutalım"

Bölgeyi ziyaret eden Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencisi Mustafa Taban ise ders kapsamında gölet çevresinde çöp topladıklarını belirterek, "Yaptığımız etkinliğin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yerlere çöp atmayalım, çevremizi temiz tutalım" diye konuştu.

Etkinliğe Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, Kastamonu Araç Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tufan Purtul ile akademisyenler, öğrenciler ve kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.