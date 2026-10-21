Taşköprü'de çocuklar tiyatroyla buluştu

Arslan, çocukların yüzündeki tebessüm ile kahkahalarının kendilerine enerji verdiğini belirterek, "Evlatlarımızın kültür ve sanatla iç içe büyümelerini önemsiyoruz. ETİ Çocuk Tiyatrosu ekibine teşekkür ediyor, çocuklarımıza yönelik tiyatro etkinliklerimizi sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da çocukların mutluluğuna ortak oldu.

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