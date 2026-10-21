Kastamonu'da sahilde erkek cesedi bulundu
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Giriş: 21.10.2026 - 23:49 Güncelleme:
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Karadeniz'e kıyısı olan ilçenin sahilinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.
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