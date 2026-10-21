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        Kastamonu'da sahilde erkek cesedi bulundu

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 23:49 Güncelleme:
        Kastamonu'da sahilde erkek cesedi bulundu

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde erkek cesedi bulundu.

        Karadeniz'e kıyısı olan ilçenin sahilinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.

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