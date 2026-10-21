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        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı: Kaza anı kamerada

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı: Kaza anı kamerada

        Kastamonu’nun Tosya ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K.H. idaresindeki 37 AEJ 244 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmak isteyen B.B. yönetimindeki 06 FF 7263 plakalı Mercedes marka otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobile motosikletin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yere düşüyor.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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