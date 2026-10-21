Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da 5 milyon avroluk fabrikanın temeli atıldı

        Kastamonu'da 5 milyon avroluk fabrikanın temeli atıldı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 5 milyon avroluk yatırımla kurulacak zincir fabrikasının temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Kastamonu'da 5 milyon avroluk fabrikanın temeli atıldı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 5 milyon avroluk yatırımla kurulacak zincir fabrikasının temeli törenle atıldı.

        Taşköprü OSB'de düzenlenen törende konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yeni fabrikanın Taşköprü ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

        Yatırımın Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimini de hızlandıracağını ifade eden Dallı, "Sadece Taşköprü için değil, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boş parsellerin dolması ve devam eden yatırımların hızla tamamlanarak faaliyete geçmesi noktasında da ivme kazandırıcı bir etkisi olacağını düşünüyorum." dedi.

        REKLAM

        Dallı, yatırımın Taşköprü ve Kastamonu'ya hayırlı olmasını diledi.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da ilçenin sanayi yatırımlarıyla gelişmeye devam ettiğini söyledi.

        OSB'de 17 tahsisli, 5 de boş parsel bulunduğunu dile getiren Arslan, 8 işletmenin çalışma ruhsatı aldığını, bunlardan 7'sinin aktif olarak üretim yaptığını anlattı.

        Bölgede yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiğini aktaran Arslan, 2 fabrikanın inşaatının tamamlandığını, 6 fabrikanın inşaatının sürdüğünü, 1 fabrikanın da proje aşamasında olduğunu bildirdi.

        Arslan, yeni yatırımlarla ilçedeki üretim kapasitesinin ve istihdamın artmasını beklediklerini kaydetti.

        REKLAM

        İş insanı Melik Koray Üster ise yatırımın hem ilçe ekonomisi hem de aileleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        Aile köklerinin Taşköprü'ye dayandığını, yıllar sonra ilçeye yatırım yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Üster, "Bugün burada sadece bir binanın temelini atmıyoruz. Taşköprü'nün toprağına bir güven, bir söz ve bir gelecek bırakıyoruz." dedi.

        Üster, 20 bin metrekare açık ve yaklaşık 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacak fabrikanın 5 milyon avroluk yatırımla kurulacağını, tesiste modern makinelerle zincir üretiminin bütün aşamalarının gerçekleştirileceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından kurban kesilerek dua edildi, ardından fabrikanın temeli atıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Gofretle beslenen karganın paketi alıp kaçması kamerada
        Gofretle beslenen karganın paketi alıp kaçması kamerada
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı: Kaza anı kamerada
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı: Kaza anı kamerada
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil çalışmaları inceledi
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil çalışmaları inceledi
        Taşköprü'de çocuklar tiyatroyla buluştu
        Taşköprü'de çocuklar tiyatroyla buluştu
        Kastamonu'da otomobilin bacağının üzerinden geçtiği kadın yaralandı
        Kastamonu'da otomobilin bacağının üzerinden geçtiği kadın yaralandı