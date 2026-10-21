Gofretle beslenen karganın paketi alıp kaçması kamerada
Kastamonu'nun Abana ilçesinde karganın aracın bagajından gofret paketini alıp kaçtığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde karganın aracın bagajından gofret paketini alıp kaçtığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, Ezine Çayı'nın kenarında yanına gelen kargaya yiyecek vermek istedi. Şenol, gofret paketini açarak kargayı beslemeye başladı.
Bu sırada karga, Şenol'un bagaja bıraktığı gofret paketini alıp kaçtı.
Bir süre sonra geri gelen karga, kalan gofret parçalarını da yedikten sonra bölgeden ayrıldı.
Yaşananlar, Şenol tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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