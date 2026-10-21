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        Gofretle beslenen karganın paketi alıp kaçması kamerada

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde karganın aracın bagajından gofret paketini alıp kaçtığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Gofretle beslenen karganın paketi alıp kaçması kamerada

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde karganın aracın bagajından gofret paketini alıp kaçtığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, Ezine Çayı'nın kenarında yanına gelen kargaya yiyecek vermek istedi. Şenol, gofret paketini açarak kargayı beslemeye başladı.

        Bu sırada karga, Şenol'un bagaja bıraktığı gofret paketini alıp kaçtı.

        Bir süre sonra geri gelen karga, kalan gofret parçalarını da yedikten sonra bölgeden ayrıldı.

        Yaşananlar, Şenol tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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