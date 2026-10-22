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        Kastamonu Valisi Dallı, kontraplak fabrikasını ziyaret etti

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Taşköprü ilçesindeki kontraplak fabrikasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Kastamonu Valisi Dallı, kontraplak fabrikasını ziyaret etti

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Taşköprü ilçesindeki kontraplak fabrikasını ziyaret etti.

        Fabrika ziyaretinde aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanı olan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Vali Dallı ve Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ'a üretim süreçleri, tesisin işleyişi ve sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

        Arslan, ziyaretlerinden ve ilçedeki sanayi faaliyetlerine gösterdikleri ilgiden dolayı Dallı ve Demirdağ'a teşekkür etti.

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