Kastamonu'da sahilde bulunan cesedin kimliği belirlendi

İlçenin sahilinde dün bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri bir kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İlçe merkezindeki sahilde bulunan ceset Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmada cesedin 30 yaşındaki Adil Demir'e ait olduğu tespit edildi.

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