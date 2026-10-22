Ailesine kızıp ormanı yakan sanığa 8 yıl hapis cezası

Kastamonu'da kasten ormanı yakma suçundan yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, 83 bin 300 TL adli para cezası verildi.

Olay, 15 Ağustos 2025 tarihinde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Karadere Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede çıkan yangında 400 metrekarelik bir alan zarar gördü. Yangını söndüren Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme neticesinde yangının kasıtlı çıkartıldığı tespit edildi. 4 farklı noktada başlayan yangının M.A. tarafından çıkartıldığı belirlendi. Bunun üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan şikayet sonrasında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma neticesinde M.A. hakkında Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten ormanı yakma' suçundan dava açıldı.

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Duruşmada kendisini savunan M.A., ailesi ile yaşadığı tartışma sonrasında ormanı ateşe verdiğini belirterek, "Böyle bir şey yaptığımdan ötürü çok pişmanım, ailemle bir tartışma yaşadım ve o kızgınlıkla ormanı yaktım. Beraatını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, 'kasten orman yakma' suçundan, tutuksuz yargılan M.A.'yı 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin 300 TL adli para cezasına çarptırdı.

Öte yandan, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nden orman yangınlarıyla ilgili yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında adli mercilerin faillere yönelik caydırıcı cezalar uygulamaya devam ettiği ifade edilerek, verilen cezanın emsal niteliğinde bir karar olduğu belirtildi. 6831 sayılı Orman Kanunu'nda "Orman Yangınları" hakkındaki kanuna atıfta bulunan açıklamada, "Devlet ormanlarında, orman idaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde gecelemek, ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak, ormanlara dört kilometre mesafede veya bu kanunun 31'inci ve 32'nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak' suç fiillerine karşılık, kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

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Suçun, yangına müdahalenin geciktirilmesi veya yangının söndürülmesinin zorlaştırılması amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olacak yer, zaman veya şartlarda işlenmesi halinde faile verilecek ceza yarı oranında artırılır' uygulanacak ceza hükümleri bulunmaktadır. Ayrıca, anız yakılması sonucunda bir orman yangını çıkarsa, sorumlular hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca hapis cezası ve adli para cezası gibi ağır cezai işlemler yürütülür. Ormanlara 4 kilometre mesafede veya 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddesi kapsamındaki köylerin sınırları içinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakmak suç sayılır ve orman yangınına sebep olmasa dahi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılabilir. Anız yangınları 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında anız yakanlara her dekar için 20 TL (698,62 TL) idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılır' hükmü gereği suç teşkil etmekte idari cezası uygulanmaktadır" denildi.