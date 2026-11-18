Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 915 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda,149 gram kokain, 6 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 790 adet sentetik ecza hapı, 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet tabanca fişeği, 8 adet cep telefonu, 8 adet sim kartı ele geçirildi.

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