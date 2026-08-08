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        Kastamonu'da yangında mahsur kalan çocuğa yardım etmek isterken öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yangında mahsur kalan çocuğa yardım etmek isterken tabancayla vurularak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 20:04 Güncelleme:
        Kastamonu'da yangında mahsur kalan çocuğa yardım etmek isterken öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yangında mahsur kalan çocuğa yardım etmek isterken tabancayla vurularak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Yakup Açıkgöz'ün cenazesi Çatalzeytin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Güneşler köyüne getirildi.

        İkindi namazını takiben köy meydanında kılınan cenaze namazından sonra Açıkgöz'ün cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

        - Olay

        Güneşler köyünde 6 Ağustos'ta araç park yeri nedeniyle komşusu D.A. ile tartışan S.T, tabancayla eve ateş açmış, ardından D.A'nın evini ve evin önündeki aracı ateşe vermişti.

        Evden alevlerin yükseldiğini gören köy sakinlerinden Yakup Açıkgöz, alevlerin arasında mahsur kalan çocuğa yardım etmek isterken S.T. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

        S.T'nin tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği komşular E.F, M.A. ve H.A. yaralanmış, evi yanan D.A'nın ise vücudunda yanıklar oluşmuştu. Jandarma ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalanan S.T, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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