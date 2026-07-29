Kastamonu'nun Cide ilçesinde gün batımı güzel görüntüler oluşturdu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gün batımında oluşan manzara dronla görüntülendi. Karadeniz'in kıyısında yer alan ilçede güneşin ufukta kaybolmasıyla gökyüzü turuncu, kırmızı ve mor tonlarına büründü. Yeşil yamaçlar, kıyı şeridi ve Karadeniz'in mavisinin gün batımının renkleriyle buluştuğu anlar dron kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sahil boyunca uzanan yerleşim alanları ile kıyıya vuran gün batımının oluşturduğu manzara dikkati çekti.

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