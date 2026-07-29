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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde gün batımı güzel görüntüler oluşturdu

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde gün batımında oluşan manzara dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 17:41 Güncelleme:
        Kastamonu'nun Cide ilçesinde gün batımı güzel görüntüler oluşturdu

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde gün batımında oluşan manzara dronla görüntülendi.

        Karadeniz'in kıyısında yer alan ilçede güneşin ufukta kaybolmasıyla gökyüzü turuncu, kırmızı ve mor tonlarına büründü.

        Yeşil yamaçlar, kıyı şeridi ve Karadeniz'in mavisinin gün batımının renkleriyle buluştuğu anlar dron kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, sahil boyunca uzanan yerleşim alanları ile kıyıya vuran gün batımının oluşturduğu manzara dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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