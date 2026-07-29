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        Gideros Koyu doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

        BATUHAN DİŞBUDAK - Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki ilçesi Cide'de yer alan Gideros Koyu, yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Gideros Koyu doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

        BATUHAN DİŞBUDAK - Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki ilçesi Cide'de yer alan Gideros Koyu, yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

        İlçe merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan koy, birinci derece doğal ve ikinci derece tarihi sit alanı statüsüyle korunuyor.

        Tarihi geçmişi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine uzanan Gideros Koyu'nun, antik çağ coğrafyacısı Strabon'un eserlerinde Amazonlar'la ilişkilendirildiği belirtiliyor.

        Doğal liman özelliği taşıyan koyun, geçmişte Amazonlar, Cenevizliler, korsanlar ve kaçakçılar tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Korunaklı yapısıyla@ koyun Milli Mücadele döneminde de cephane saklama noktası olarak değerlendirildiği biliniyor.

        Kestane, meşe, kayın, şimşir ve çam ağaçlarıyla çevrili koy, sakin denizi ve korunaklı yapısıyla özellikle yaz aylarında deniz tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Doğal liman özelliği taşıyan Gideros Koyu'nun çevresinde pansiyonlar ile balık lokantaları bulunuyor.

        - "Buraya gelen bir daha geliyor"

        Gideros Koyu'nu gezmek için İstanbul'dan gelen Musa Ekşi, AA muhabirine, Batı Karadeniz'i daha önce de gezdiğini belirterek, Gideros'u yeniden görmek istediğini söyledi.

        Bu kez Sinop'tan başlayarak Ayancık, Türkeli ve Abana güzergahını takip edip Cide'ye ulaştığını anlatan Ekşi, bölgeyi ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Gideros Koyu'nun doğal güzelliğinden etkilendiğini ifade eden Ekşi, "Buraya gelen bir daha geliyor. Herkese tavsiye ediyorum. Burası Karadeniz'in incilerinden biri." dedi.

        Gideros'un Sinop'taki Hamsilos Koyu'nu anımsattığını belirten Ekşi, "Orası da çok özel bir yer ama Gideros da Karadeniz'in en güzel noktalarından biri. Doğal yapısıyla denize girilmesi gereken yerlerden." ifadelerini kullandı.

        Ekşi, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin keşfedilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizi tanıyalım. Gezmek ve yeni yerler görmek çok güzel." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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