Kastamonu'da Uluslararası Batı Karadeniz Ekonomik İş Birliği Zirvesi başladı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Kastamonu Ticaret Borsası ile Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Batı Karadeniz Ekonomik İş Birliği Zirvesi başladı.



Bir otelde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, sözlerine Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.



Batı Karadeniz Bölgesi’nin yatırım potansiyeline dikkati çeken Atasoy, "Sanayiden madenciliğe, ormancılıktan turizme, tarımdan yüksek teknoloji kapasitesine kadar bu bölge sadece Türkiye’nin değil, Avrasya coğrafyasının en yüksek getiri potansiyeline sahip yatırım havzalarından biridir." dedi.



Kastamonu ve çevre illerinin zengin doğal kaynakları, nitelikli iş gücü, liman erişimi ve gelişen sanayi altyapısıyla yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu belirten Atasoy, "Türkiye ve Batı Karadeniz sizler için sadece bir pazar değil, Avrupa'dan Asya'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan güvenli ve yüksek getirili bir üretim ve ticaret üssüdür." diye konuştu.



Zirvenin hedeflerine değinen Atasoy, "Ticaret hacmimizi artırmayı, somut, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli yatırım ortaklıklarına imza atmayı, yerel üretim kapasitemizi uluslararası pazarlarla en güçlü şekilde buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Atasoy, "Batı Karadeniz'in ve Kastamonu'nun taşıdığı büyük potansiyel vizyoner yatırımcılarını bekliyor. Sizlerin bu eşsiz coğrafyanın sunduğu imkanları yerinde görmeye ve ortak bir başarı hikayesi yazmaya davet ediyorum." dedi.



Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu da kentin yatırım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Merkez OSB'mizde yerimiz var. Onu da yakında hizmete açıyoruz. Bizim en büyük projelerimizden biri yaklaşık 10 milyon 200 bin metrekarelik alanda, Mega OSB adı altında devletimizin destekleriyle ileri teknoloji için desteklenen, Türkiye'deki 13 OSB'den bir tanesi olacak. Burası Kastamonu’nun mihenk taşlarından ve yatırım fırsatlarından bir tanesi." şeklinde konuştu.



Zirvenin iş dünyası açısından önemini anlatan Fındıkoğlu, "Bu toplantıda sizleri burada ağırlamak ve iş dünyasıyla ikili görüşmeler yapmanızı sağlamak bizim için büyük önem arz ediyor." diye konuştu.



Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise Kastamonu'nun yatırım potansiyeline dikkati çekerek, "Kastamonu, Türkiye’nin en özgün ve yatırım imkanı sunan illerinden biridir." ifadesini kullandı.



Kubalı, "Yatırımcı, Kastamonu'da yaptığı yatırımla güvenli bir yatırım yapmış olduğunu hissedecektir. Aynı zamanda toplumsal uyumu görecektir. Güçlü bir çalışma etiğini görecektir. Karşılıklı saygıya dayanan kültürü görecektir." şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından zirve kapsamında düzenlenen sunum programına geçildi.

