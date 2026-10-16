Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Giriş: 16.10.2026 - 15:13 Güncelleme:
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı.
Havanın soğumasıyla Araç ilçesinin Fındıklı Yaylası ve Çavuş köyü mevkilerinde kar yağışı etkili oldu.
Bölgede etkili olan yağış, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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