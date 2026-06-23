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        Küre'de kermes düzenlendi

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okul yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Küre'de kermes düzenlendi

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okul yararına kermes düzenlendi.

        Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda stantları ziyaret eden Kaymakam Hasan Çakır, bu tür etkinliklerin eğitim hayatına ve öğrencilerin gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

        Çakır, kermesin okul ve öğrenciler için hayırlı ve verimli olmasını temenni ederek, organizasyonda emeği geçen okul yönetimi, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve diğer personele teşekkür etti.

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