Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Bahadır'dan Vali Dallı'ya ziyaret
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.
Ziyarette, "Mavi vatan"ın güvenliğinin sağlanması, denizlerde kamu düzeninin korunması, arama kurtarma faaliyetleri ve Karadeniz'de yürütülen görevler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Dallı, Bahadır'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.
Bahadır da ziyaretinin anısına Dallı'ya hediye takdim etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.