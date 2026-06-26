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        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Bahadır'dan Vali Dallı'ya ziyaret

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Bahadır'dan Vali Dallı'ya ziyaret

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Ziyarette, "Mavi vatan"ın güvenliğinin sağlanması, denizlerde kamu düzeninin korunması, arama kurtarma faaliyetleri ve Karadeniz'de yürütülen görevler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

        Dallı, Bahadır'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.

        Bahadır da ziyaretinin anısına Dallı'ya hediye takdim etti.



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