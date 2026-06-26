Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde sahne alacak sanatçılar belli oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali Pompeipolis Tanıtım Etkinlikleri'nde sahne alacak sanatçılar belirlendi.



Taşköprü Belediyesi tarafından 4-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, bu yıl 6 gün sürecek. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ilçede ağırlayan festival kapsamında Edis, Bengü, Sefo, Atiye, Resul Dindar, Ümit Yaşar, Hasan Yılmaz ve Ilgaz sevenleriyle buluşacak.





Ayrıca Gökhan Gürkan Gökmen’in orkestrasının yanı sıra Cemal Bilgin, Sinan Özbay, Furkan Can, Can Kavalcı ve Kastamonu Rhytmica Ritim Atölyesi sahne alacak.



Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yaptığı açıklamada, bu yıl etkinlik takviminin genişletildiğini, organizasyonun kapsamının büyütüldüğünü belirterek, daha kapsamlı bir organizasyon hazırladıklarını kaydetti.



Arslan, festival programının önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.







