Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu merkez ve Tosya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu merkez ve Tosya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Tosya ilçesinde çalışma gerçekleştirildi.
Kent merkezinde bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 10 bin 700 doldurulmuş makaron, Tosya ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada ise 13 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.