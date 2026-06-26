Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da uyuşturucu davasında 3 sanığın yargılanmasını sürüyor

        Kastamonu'da uyuşturucu davasında 3 sanığın yargılanmasını sürüyor

        Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Kastamonu'da uyuşturucu davasında 3 sanığın yargılanmasını sürüyor

        Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla tutuklu yargılanan H.C.Ş, tutuksuz sanıklar O.D. ve M.A. ile avukatları katıldı.

        H.C.Ş, duruşmadaki savunmasında, satıcı olmadığını iddia ederek "Ben sadece kendimi zehirledim, kimseyi zehirlemedim. Cebime haram para koymadım. Kazandığım helal parayı gittim harama verdim. Satıcılığı kesinlikle kabul etmiyorum. M.A. ve O.D'den aldım bunu." dedi.

        O.D. ve M.A. da beraat talebinde bulundu.

        Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, H.C.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, O.D. ve M.A'nın ise beraatını talep etti.


        Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesine, H.C.Ş'nin tutukluluk halinin devamına, O.D. ve M.A. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Tosya ilçesinde geçen yıl düzenlenen operasyonda O.D. ve H.C.Ş'nin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheliler tutuklanmıştı. O.D. daha sonra tahliye edilmiş, H.C.Ş'nin uyuşturucuyu M.A'dan temin edildiğine yönelik ifadesi üzerine M.A. da gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Tarihi operasyon! Yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez hastada kullanıldı
        Tarihi operasyon! Yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez hastada kullanıldı
        GTA 6 rekora koşuyor!
        GTA 6 rekora koşuyor!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Akılalmaz iddia! Satın aldıkları daireler başkalarına da satıldı!
        Akılalmaz iddia! Satın aldıkları daireler başkalarına da satıldı!
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu davasında 1 sanık için hapis cezası talebi
        Uyuşturucu davasında 1 sanık için hapis cezası talebi
        Tosya'da 36 yıllık öğretmen alkışlarla emekliliğe uğurlandı
        Tosya'da 36 yıllık öğretmen alkışlarla emekliliğe uğurlandı
        Taşköprü'de 2 bin kişiye aşure ikram edildi
        Taşköprü'de 2 bin kişiye aşure ikram edildi
        Taşköprü Sarımsak Festivali'nin sanatçıları belli oldu
        Taşköprü Sarımsak Festivali'nin sanatçıları belli oldu
        Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde sahne alacak sanatçılar belli old...
        Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde sahne alacak sanatçılar belli old...
        Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı