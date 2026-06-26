Taşköprü'de 2 bin kişiye aşure ikram edildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişilik aşure ikram edildi. Kaymakam Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve MHP İlçe Başkanı Ziya Ergün, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti. Belediye Başkanı Arslan, dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekerek, geleneksel değerleri yaşatmaya devam ettiklerini kaydetti.

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