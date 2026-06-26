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        Tosya'da 36 yıllık öğretmen alkışlarla emekliliğe uğurlandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde emekli olan 36 yıllık öğretmen Recep Ergüven için sürpriz veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Tosya'da 36 yıllık öğretmen alkışlarla emekliliğe uğurlandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde emekli olan 36 yıllık öğretmen Recep Ergüven için sürpriz veda programı düzenlendi.

        Tosya Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, emekliye ayrılan 62 yaşındaki okul müdürü Recep Ergüven için son ders zilinin çalmasının ardından veda etkinliği düzenledi.

        Okulun koridorlarında toplanan öğrenciler, Ergüven'i okuldan ayrılıncaya kadar alkışladı. Ergüven, sürpriz etkinlik için emeği geçenlere teşekkür etti.

        Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, Ergüven'in bir öğretmen olarak yüzlerce öğrenci yetiştirdiğini anlattı.

        Başarılı bir öğretmen ve idarecinin çalışma hayatını noktalamasının kendilerini üzdüğünü, emekliye ayrılarak yeni bir hayata başlamasına ise onun adına sevindiklerini anlatan Toğrul, şunları kaydetti:

        "Öğretmenlik, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişmesini sağlayan kutsal bir meslektir. Toplumların geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek için iyi yetişmiş insan kaynağına gereksinimi vardır. Öğretmenler yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, öğrencilerin kişisel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen rehberlerdir. Hem öğretmen hem de idareci olarak yıllarca bizlere rehberlik eden Recep hocamıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Recep hocamıza bundan sonraki hayatında sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu uzun bir ömür dilerim."



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