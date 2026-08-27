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        Tatil için geldiği Kastamonu'da dereye düşen kişi hayatını kaybetti

        Tatil için geldiği Kastamonu'da dereye düşen 58 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Tatil için geldiği Kastamonu'da dereye düşen kişi hayatını kaybetti

        Tatil için geldiği Kastamonu'da dereye düşen 58 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Bekir Bozokbeyi, ailesiyle birlikte Karadeniz gezisine çıktı.

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Doğanyurt ilçesine giden Bozokbeyi, Yunus köyü Celasin Çeşmesi mevkisinde mola verdi.

        Yol kenarında yürürken dengesini kaybeden Bozokbeyi dereye düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Bozokbeyi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnebolu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Bozokbeyi'nin cenazesi, otopsi için Kastamonu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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