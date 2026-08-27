Tatil için geldiği Kastamonu'da dereye düşen kişi hayatını kaybetti

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Bozokbeyi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnebolu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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