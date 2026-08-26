Kastamonu'da çıkan anız yangınında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü

Çaykapı köyü sakinlerinden Sait Mergen, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yangın, Devrez Çayı tarafında çıkmış. Neden başladı bilemiyorum. 400 dekar arazi yandı." dedi.

İlçeye bağlı Çaykapı köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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