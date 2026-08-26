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        Kastamonu'da çıkan anız yangınında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü

        –Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan anız yangınında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 22:47 Güncelleme:
        Kastamonu'da çıkan anız yangınında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü

        –Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan anız yangınında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        İlçeye bağlı Çaykapı köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

        Çaykapı köyü sakinlerinden Sait Mergen, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yangın, Devrez Çayı tarafında çıkmış. Neden başladı bilemiyorum. 400 dekar arazi yandı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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