Tekirdağ'da silahlı saldırıda ölen Mor'un cenazesi Kastamonu'da toprağa verildi
Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden Hamdi Mor'un cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Araç ilçesinde toprağa verildi.
Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden Hamdi Mor'un cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Araç ilçesinde toprağa verildi.
Mor'un cenazesi, otopsinin ardından Kastamonu'nun Araç ilçesine getirildi.
Veznedar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Mor'un cenazesi, Alınören köyündeki aile kabristanlığında defnedildi.
Cenazeye Mor'un yakınlarının yanı sıra Araç Kaymakamı Ali Emre Tekin, Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile vatandaşlar katıldı.
Hayrabolu-Tekirdağ kara yolunun Canhıdır Köprüsü mevkisinde 17 Eylül Perşembe günü aracına silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Mor kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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