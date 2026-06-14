Tosya'da Ahilik Yemini ve Ustalık Belgesi töreni düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Ahilik Yemini ve Ustalık Belgesi töreni düzenlendi.





Tosya Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.



AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci yaptığı konuşmada, "Tosya, sanayisiyle, üretim kültürüyle, çalışkan insanlarıyla, girişimcileriyle bölgemizin lokomotifi. Böyle güçlü bir ilçenin de geleceği ancak nitelikli ustalarla, yetişmiş ara elamanlarla, üretime gönül veren değerli genç kardeşlerimizle olacak inşallah." dedi.





Tosya Kaymakamı Tümur Büyükçe, yaptığı konuşmada, ilçedeki görev süresinin son gününde böyle anlamlı bir törene katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.





Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de "Bu dönemden başlamak üzere Tosya Mesleki Eğitim Merkezi’nden mezun olan öğrencilerimiz, önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan Tosya Belediyesi düğün salonunda ücretsiz olarak düğünlerini yapabilecekler." diye konuştu.



Kastamonu Ticaret İl Müdürü İbrahim İriş, konuşmasında mezun olan öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.



Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KESOB) Başkanı Yücel Gedik ise mesleki eğitim merkezleri ve odaların önemine değindi.



Tosya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ertuğrul Ateşoğlu, 28 branşta 42 öğrenciye, meslek lisesi diploması ve ustalık belgesi takdim edeceklerini kaydetti.



Tosya Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yücel Gecioğlu tarafından tüm öğrencilere ahilik yemini yaptırıldı.



Emekli olan okul müdür yardımcısı İsmail Ünal ve öğretmen Erdoğan Sürmeli'ye ve okuldaki görev süresi dolan müdür yardımcısı Selahattin Kaygısız'a Tosya Kaymakamı Timur Büyükçe tarafından plaket takdim edildi.



Yapılan duanın ardından, protokol üyeleri tarafından mezun olan öğrencilere ve ustalarına plaket takdim edildi.



Törenin sonunda katılımcılara Tosya'ya has un helvası ikramı yapıldı.



Törene, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Baro İlçe Temsilcisi Erdoğan Güven, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, protokol üyeleri, oda başkanları. öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

