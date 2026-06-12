Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Türk Yıldızları Kastamonu'da prova uçuşu yaptı

        Türk Yıldızları Kastamonu'da prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 18:48 Güncelleme:
        Türk Yıldızları Kastamonu'da prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.

        Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında 14 Haziran Pazar günü kentte gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi Kastamonu'ya gelen Türk Yıldızları, gösteri uçuşu öncesinde kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.

        Kastamonu Üniversitesi Kampüsü'nde toplanan vatandaşlar Türk Yıldızları'nın prova uçuşunu izledi.

        Türk Yıldızları, 14 Haziran Pazar günü saat 17.00'de Kastamonu'da gösteri gerçekleştirecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Elon Musk rekor kırdı
        Elon Musk rekor kırdı
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da "cinsel istismar" suçundan yargılanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis...
        Kastamonu'da "cinsel istismar" suçundan yargılanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis...
        Kastamonu Valisi Dallı, Türk Yıldızları ekibiyle bir araya geldi
        Kastamonu Valisi Dallı, Türk Yıldızları ekibiyle bir araya geldi
        Kastamonu'da "cinsel istismar" sanığına 15 yıl hapis cezası
        Kastamonu'da "cinsel istismar" sanığına 15 yıl hapis cezası
        Kastamonu'da terör operasyonu: 1 gözaltı
        Kastamonu'da terör operasyonu: 1 gözaltı
        Tosya Belediyesi'nden Oto Sanayi Bölgesi'nde çevre temizliği
        Tosya Belediyesi'nden Oto Sanayi Bölgesi'nde çevre temizliği
        Hanönü'de kursiyerlerin ele emeği ürünleri sergilendi
        Hanönü'de kursiyerlerin ele emeği ürünleri sergilendi