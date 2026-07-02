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        Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında güreş müsabakaları yapılacak

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında güreş müsabakaları gerçekleştirileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında güreş müsabakaları yapılacak

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında güreş müsabakaları gerçekleştirileceği bildirildi.

        Festival programı kapsamında yer alan Gençler Karakucak Türkiye Şampiyonası ve Başpehlivan Güreşleri, 5 Ağustos Çarşamba günü Taşköprü Şehir Stadyumu'nda yapılacak.

        Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelecek pehlivanların mücadele edeceği müsabakalara Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Mustafa Taş, Fevzullah Atürk, Fatih Atlı, Kemal Şahin, Turan Balaban, Tolga Turan, Serhat Gökmen, İbrahim Coroman, Erhan Taş ve Hasan Güzeller de davet edildi.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yaptığı açıklamada, büyük bir heyecanla düzenleyecekleri Gençler Karakucak Türkiye Şampiyonası ve Başpehlivan Güreşleri'nde birbirinden önemli güreşçilerin er meydanını paylaşacağını anlatarak, "Tüm vatandaşlarımızı 5 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek müsabakalara davet ediyorum." dedi.




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