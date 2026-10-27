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        Yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan dayı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde zihinsel engelli yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan dayısı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan dayı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde zihinsel engelli yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan dayısı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 25 Kasım 2025 tarihinde Devrekani ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli R.N.K., karın ağrısı şikayetiyle Devrekani Devlet Hastanesine müracaat etti. Burada yapılan muayenede R.N.K.'nin hamile olduğu belirlendi. Bunun üzerine Devrekani Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde ve alınan DNA örnekleri sonucunda zihinsel engelli R.N.K.'nın karnındaki bebeğin babasının servis şoförlüğü yapan dayısı T.Ö. olduğu belirlendi. Zihinsel engelli R.N.K., doğum yaptıktan sonra bebeğiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da bir bakımevine alındı.

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        Ayrıca yürütülen soruşturma çerçevesinde, R.N.K.'nın dayısı T.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ö. tutuklandı. Tutuklu T.Ö. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açıldı.

        Davanın karar duruşmasında mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık T.Ö.'nün beden olarak kendisini savunamayacak durumdaki engelli yakın akrabaya karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Duruşmada kendisini savunan T.Ö., yaşanan olaylardan ötürü çok pişman olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatını talep etti.

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        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, T.Ö.'yü "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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