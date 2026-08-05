344 basamakla ulaşılan Yeşilköy Şelalesi doğaseverleri bekliyor

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 344 basamakla ulaşılan Yeşilköy Şelalesi, yeni yerler keşfetmek isteyen doğa tutkunlarını bekliyor.



"Şelaleler diyarı" olarak da bilinen Yahyalı ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki şelale, misafirlerini 3 yıl önce yapılan 344 basamakla karşılıyor.



Geniş bir yelpaze şeklinde Zamantı Irmağı'na dökülen şelale, doğa ve fotoğraf tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen bir rota oluşturuyor.



Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine, ilçe genelinde çok sayıda şelalenin olduğunu söyledi.



Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'nin dünyaca ünlü bir yer olduğunu vurgulayan Öztürk, "Kapuzbaşı'nın komşusu diyebileceğimiz Yeşilköy Şelalesi bizim için çok önemli. Belediye ve Kayseri Valiliğiyle birlikte burada birtakım çalışmalar yaptık. 'Yeryüzünün gözyaşı' diye belirtebileceğim bu yeri turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.



- "Şu anda yılda 1,5 milyona yakın ziyaretçimiz var"



Öztürk, şelaleye ulaşımı kolaylaştıracak bir projeyi hayata geçirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Çok kadim ve tarihi bir mahalle olan Çamlıca Mahallesi'nden geçerek bir viyadükle bu bölgeye yeni bir yol yapıyoruz. 17 kilometrelik yeni yolun tamamlanmasının ardından burası yeni bir turizm destinasyonu haline gelecek. Bu projeyi de en kısa zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Yolun tamamlanmasıyla birlikte insanlar araçlarıyla Yeşilköy Şelalesi'nin yanına kadar gidebilecek. Buranın tanıtımıyla ilgili çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Yahyalı'da 5 tane büyük şelale var. Bunlardan birisi de Yeşilköy Şelalesi. Şu anda yılda 1,5 milyona yakın ziyaretçimiz var. Bu projenin tamamlanmasıyla bu sayının 2,5 milyona çıkacağını tahmin ediyoruz. Burası bir doğa harikası. Bu bir hayal değil gerçek."



- "Burası gelmeye ve görmeye değer bir yer"



Bölgeyi gezmeye gelen Murat Südemer de "Almanya'dan geliyorum. Burası gelmeye ve görmeye değer bir yer. Memleketimizin her bir köşesi ailecek gezilip görülmesi gereken yerler." ifadelerini kullandı.



Aksaray'dan gelen Mehmet Südemer ise Yahyalı'ya ikinci kez geldiğini, daha önceki gelişinde Yeşilköy Şelalesi'ni görmediğini, bu yüzden bir kez daha bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.



Buraya inerken merdivenleri kullandıklarını dile getiren Südemer, "Çıkarken biraz zor olacak ama bu güzelliği görmek için kesinlikle değer." dedi.

