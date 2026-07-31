Abdullah Gül Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) 2025-2026 yılı mezuniyet töreni düzenlendi.



Törene katılamadığı için öğrencilere video konferans yöntemiyle seslenen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AGÜ'nün dünyada tanınır bir üniversite haline geldiğini belirtti.



Öğrencilerin AGÜ'de aldığı yabancı dil eğitiminin önemini iş başvurularında anlayacaklarını vurgulayan Gül, mezunlara her şeyden önce iyi insan olmaları gerektiğini kaydetti.





Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ise burada yaptığı konuşmada, AGÜ'nün mezun sayısının 2 bin 249'a ulaştığını belirtti.



AGÜ mezunlarının yurt içinde ve yurt dışında en prestijli kurumlarda rahatlıkla istihdam imkanı bulan ve gittikleri kurumlarda fark yaratan bireyler olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Üniversiteler günlük sorunların çözümüne odaklanmaktan ziyade geleceği kurgulayan anlayışın hakim olduğu yapılardır. Üniversiteler karlarını maksimize etmek derdiyle ya da birkaç yıl içinde gerçekleşecek bir seçimi kazanmak kaygısıyla karar vermezler. Tam aksine, geleceğin dünyasını, geleceğin toplumunu, geleceğin teknolojilerini önce hayal ederek sonra da bunların temellerini atarak daha önce bilinmeyeni hayatımıza sokmaya çaba gösterirler." ifadelerini kullandı.



AGÜ'nün temellerinin 16 yıl önce atıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Bu üniversite çok vizyoner bir anlayışla ve büyük hedeflerle kuruldu. Bilim, teknoloji, tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik şeklinde listelediğimiz beş temel kavram üzerinden şekillendi. Stratejik konumlanmasını ve bütün kritik kararlarını bu beş temel hedefte ilerleyebilmek amacıyla şekillendirdi. Hızla büyümek yerine kaliteli odaklanmayı tercih eden ülkemizdeki tek devlet üniversitesi oldu. Yüzde yüz İngilizce eğitim veren 4 devlet üniversitesinden biri oldu. Ankara'nın doğusunda yüzde yüz İngilizce eğitim veren tek üniversitemiz oldu. Bildiğiniz gibi AGÜ bu sene THE Dünya Üniversiteler sıralamasında ilk defa listelendi ve Türkiye'de 9., devlet üniversiteleri arasında 5. sırada ve dünyada da 800-1000 bandında yer aldı. Çok daha anlamlı olduğu için altını çizerek belirtmek istiyorum, en iyi 1000 içinde yer alan dünyadaki bütün üniversiteler arasındaki en genç üniversite de AGÜ oldu."



Törende üniversite birincisi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencisi Elizabeth Anne Vick de bir konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından üniversite birincisi ile bölüm birincilerine diplomaları verildi.



Tören, 447'i lisans, 28'si yüksek lisans ve doktora programlarından mezun 475 öğrencinin kep atmasıyla sona erdi.



AGÜ yerleşkesindeki törene, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, protokol üyeleri ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.







