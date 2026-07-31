Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Abdullah Gül Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Abdullah Gül Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) 2025-2026 yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 22:12 Güncelleme:
        Abdullah Gül Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) 2025-2026 yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

        Törene katılamadığı için öğrencilere video konferans yöntemiyle seslenen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AGÜ'nün dünyada tanınır bir üniversite haline geldiğini belirtti.

        Öğrencilerin AGÜ'de aldığı yabancı dil eğitiminin önemini iş başvurularında anlayacaklarını vurgulayan Gül, mezunlara her şeyden önce iyi insan olmaları gerektiğini kaydetti.


        Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ise burada yaptığı konuşmada, AGÜ'nün mezun sayısının 2 bin 249'a ulaştığını belirtti.

        AGÜ mezunlarının yurt içinde ve yurt dışında en prestijli kurumlarda rahatlıkla istihdam imkanı bulan ve gittikleri kurumlarda fark yaratan bireyler olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Üniversiteler günlük sorunların çözümüne odaklanmaktan ziyade geleceği kurgulayan anlayışın hakim olduğu yapılardır. Üniversiteler karlarını maksimize etmek derdiyle ya da birkaç yıl içinde gerçekleşecek bir seçimi kazanmak kaygısıyla karar vermezler. Tam aksine, geleceğin dünyasını, geleceğin toplumunu, geleceğin teknolojilerini önce hayal ederek sonra da bunların temellerini atarak daha önce bilinmeyeni hayatımıza sokmaya çaba gösterirler." ifadelerini kullandı.

        AGÜ'nün temellerinin 16 yıl önce atıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu üniversite çok vizyoner bir anlayışla ve büyük hedeflerle kuruldu. Bilim, teknoloji, tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik şeklinde listelediğimiz beş temel kavram üzerinden şekillendi. Stratejik konumlanmasını ve bütün kritik kararlarını bu beş temel hedefte ilerleyebilmek amacıyla şekillendirdi. Hızla büyümek yerine kaliteli odaklanmayı tercih eden ülkemizdeki tek devlet üniversitesi oldu. Yüzde yüz İngilizce eğitim veren 4 devlet üniversitesinden biri oldu. Ankara'nın doğusunda yüzde yüz İngilizce eğitim veren tek üniversitemiz oldu. Bildiğiniz gibi AGÜ bu sene THE Dünya Üniversiteler sıralamasında ilk defa listelendi ve Türkiye'de 9., devlet üniversiteleri arasında 5. sırada ve dünyada da 800-1000 bandında yer aldı. Çok daha anlamlı olduğu için altını çizerek belirtmek istiyorum, en iyi 1000 içinde yer alan dünyadaki bütün üniversiteler arasındaki en genç üniversite de AGÜ oldu."

        Törende üniversite birincisi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencisi Elizabeth Anne Vick de bir konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından üniversite birincisi ile bölüm birincilerine diplomaları verildi.

        Tören, 447'i lisans, 28'si yüksek lisans ve doktora programlarından mezun 475 öğrencinin kep atmasıyla sona erdi.

        AGÜ yerleşkesindeki törene, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, protokol üyeleri ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinem Dedetaş için tutuklandı
        Sinem Dedetaş için tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Cem Küçük için tutuklama talebi
        Cem Küçük için tutuklama talebi
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Türk yönetmen çekecek
        Türk yönetmen çekecek
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kayseri'de "Şehit Murat Akpınar-11" operasyonunda 102 zanlı yakalandı
        Kayseri'de "Şehit Murat Akpınar-11" operasyonunda 102 zanlı yakalandı
        Kayseri'de 725 polis ile huzur-asayiş uygulaması
        Kayseri'de 725 polis ile huzur-asayiş uygulaması
        'Kasten öldürme' suçundan 3 yıldır firari olarak aranan hükümlü yakalandı
        'Kasten öldürme' suçundan 3 yıldır firari olarak aranan hükümlü yakalandı
        Başkan Büyükkılıç, Hürriyet Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Başkan Büyükkılıç, Hürriyet Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, tercih danışmanlığı standında öğrenciler ile...
        Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, tercih danışmanlığı standında öğrenciler ile...
        Kayseri'de hakkında 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de hakkında 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı