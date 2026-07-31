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        Kayseri'de "Şehit Murat Akpınar-11" operasyonunda 102 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen "Şehit Murat Akpınar-11" operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Kayseri'de "Şehit Murat Akpınar-11" operasyonunda 102 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen "Şehit Murat Akpınar-11" operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit Murat Akpınar-11" operasyonu gerçekleştirdi.

        725 personelin katıldığı operasyonda, 21 bin 122 kişi ve 11 bin 526 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheli yakalandı.

        Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

        Öte yandan, 49 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı.

        Operasyonda 724 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik suçlarından cezai işlem uygulandı, 37 araç trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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