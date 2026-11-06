Ahmet duran-Salih Yılboğa ASM'de sona doru

İlçenin sağlık altyapısını güçlendirecek önemli yatırımları hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, Keykubat Mahallesi’nde hayata geçirdiği Ahmet DuranSalih Yılboğa Aile Sağlık Merkezi'nin yapımında sona yaklaştı.

İlçe halkının daha kaliteli, daha modern ve daha erişilebilir sağlık hizmeti alması için sağlık yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Sağlık, tüm vatandaşlarımızın en temel hakkıdır. İlçemizde artan nüfusla birlikte sağlık hizmeti ihtiyacı da artıyor. Vatandaşlarımızın kendi mahallesinde birinci basamak sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde hayata geçirdiğimiz birçok sağlık merkezimiz ile ihtiyaçları gideriyoruz. Böylece mevcut sağlık kuruluşlarındaki yoğunluk da azalmış oluyor. Bu kapsamda Keykubat Mahallemizde yapımında sona yaklaştığımız Ahmet DuranSalih Yılboğa Aile Sağlık Merkezimiz modern ve ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte yapılıyor. Çalışmalar neredeyse bitti. Son aşamalara geldik. Tefrişatını ve çevre düzenleme çalışmasını yaptıktan sonra hizmete açmayı planlıyoruz. Zemin kat ve bir üst kattan oluşan sağlık merkezinde 7 aile hekimi, muayene odaları, tıbbi müdahale alanları, aşı odası, bebek izlemi ve gebe takip odası, laboratuvar ve rezerv odası yer alacak. Aile sağlığı merkezimizin şimdiden mahallemize, ilçemize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.