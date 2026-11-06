Büyükşehir Belediyesinden kırsal mahallelere 150 kişilik ekiple bakım ve onarım hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda 150 kişilik teknik ekiple cami, taziye evi, sosyal tesis ve spor alanlarında bakım, onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ilçe ziyaretleri kapsamında muhtarlarla yaptığı istişare toplantılarında gündeme gelen talepler, ilgili daire başkanlıklarınca değerlendirilerek hizmete dönüştürülüyor.

Bu kapsamda İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçelerde ve kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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Bu kapsamda ekipler, Talas, Tomarza, Felahiye, Sarıoğlan, Yahyalı, Develi, Pınarbaşı ve Akkışla ilçelerindeki mahallelerde çeşitli kamu hizmet binalarında bakım ve onarım çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, muhtarların toplantılarda dile getirdiği talepleri imkanlar doğrultusunda kısa sürede karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını ifade eden Kılıç, 150 kişilik uzman ekiple geniş bir alanda hizmet verdiklerini kaydetti.