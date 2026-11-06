Kayseri'deki parklar, spor sahaları ve yaşam alanları yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği daha yeşil ve yaşanabilir Kayseri hedefi doğrultusunda kent genelindeki parkları, spor sahalarını ve sosyal yaşam alanlarını yeniliyor. Mimarsinan Parkı’ndan Kadir Has Kültür Parkı’na uzanan çalışmalarla vatandaşlara daha modern, güvenli ve konforlu alanlar sunulurken sporun ve sağlıklı yaşamın mahallelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; şehrin yaşam kalitesini yükseltmek, yeşil alanları daha işlevsel hale getirmek ve sporu günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası kılmak amacıyla kent genelindeki çevre ve sosyal yaşam yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği daha yeşil Kayseri vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalarla parklar, spor sahaları modern bir görünüme kavuşturuluyor. Kayseri’nin yoğun kullanılan sosyal yaşam alanlarından Mimarsinan Parkı’nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla parkın altyapısı, aydınlatması ve yürüyüş yolları elden geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince belediyenin öz kaynakları, personeli ve iş makineleri kullanılarak yürütülen çalışmalar, kaynakların verimli kullanılması ve hizmetlerin etkin biçimde hayata geçirilmesi açısından da önem taşıdı. Parkın kullanım konforunu ve güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalarla vatandaşların açık havada daha nitelikli vakit geçirebileceği bir ortam oluşturulurken yenileme çalışmalarının diğer sosyal yaşam alanlarında da farklı etaplarla sürdürüldüğü belirtildi. Büyükşehir belediyesi; çocukların, gençlerin ve her yaştan vatandaşın sporla buluşmasını sağlamak amacıyla kent genelindeki spor alanlarını da yeniliyor ve çeşitlendiriyor. Anadolu Harikalar Diyarı’nın iki farklı noktasına modern spor ve fitness aletleri yerleştirilirken Kadir Has Kültür Parkı’ndaki basketbol sahası, voleybol sahaları ve bisiklet parkurunda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Parka ayrıca çocukların ve gençlerin hareket, denge ve dayanıklılık becerilerini geliştirebilecekleri yeni bir Survivor parkuru kazandırıldı. Gültepe Parkı’ndaki basketbol sahası tamamen yenilenerek daha estetik ve kullanışlı bir görünüme kavuşturulurken İnönü 2 Parkı’nda da vatandaşların sportif faaliyetlerine imkân sağlayacak yeni bir halı saha hizmete sunulmak üzere oluşturuldu. Bu çalışmalarla mahalle ölçeğinde spor imkânlarının geliştirilmesi, gençlerin ve çocukların aktif yaşama teşvik edilmesi ve ailelerin sosyal yaşam alanlarından daha etkin yararlanması hedefleniyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; yeşil alanların yanı sıra kent estetiğine katkı sunan su yapılarını da yenileme çalışmalarına dâhil ediyor. Mimarsinan Parkı’ndaki havuzun kapsamlı revizyon çalışmaları yürütülürken Sahabiye Kentsel Dönüşüm Alanı’nda bulunan havuzun bakım ve onarımı tamamlandı. Fuzuli Kavşağı’ndaki havuzda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla da şehrin merkezi noktalarındaki görsel bütünlüğün ve çevresel düzenin güçlendirilmesine katkı sağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, parkları yalnızca dinlenme alanları olarak değil; sporun, sosyal etkileşimin, çocukların gelişiminin ve sağlıklı yaşam kültürünün desteklendiği ortak yaşam mekânları olarak ele alıyor. Bu doğrultuda sürdürülen çalışmalar, kent genelinde yeşil alanların niteliğini artırırken vatandaşların günlük yaşamına doğrudan katkı sunan hizmetleri de ön plana çıkarıyor.

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Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın daha yeşil ve yaşanabilir Kayseri hedefi doğrultusunda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, mevcut alanların bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürürken yeni spor ve aktivite alanlarıyla da kentin sosyal yaşam altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.