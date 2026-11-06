Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'deki parklar, spor sahaları ve yaşam alanları yenileniyor

        Kayseri'deki parklar, spor sahaları ve yaşam alanları yenileniyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği daha yeşil ve yaşanabilir Kayseri hedefi doğrultusunda kent genelindeki parkları, spor sahalarını ve sosyal yaşam alanlarını yeniliyor. Mimarsinan Parkı'ndan Kadir Has Kültür Parkı'na uzanan çalışmalarla vatandaşlara daha modern, güvenli ve konforlu alanlar sunulurken sporun ve sağlıklı yaşamın mahallelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Kayseri'deki parklar, spor sahaları ve yaşam alanları yenileniyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği daha yeşil ve yaşanabilir Kayseri hedefi doğrultusunda kent genelindeki parkları, spor sahalarını ve sosyal yaşam alanlarını yeniliyor. Mimarsinan Parkı’ndan Kadir Has Kültür Parkı’na uzanan çalışmalarla vatandaşlara daha modern, güvenli ve konforlu alanlar sunulurken sporun ve sağlıklı yaşamın mahallelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi; şehrin yaşam kalitesini yükseltmek, yeşil alanları daha işlevsel hale getirmek ve sporu günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası kılmak amacıyla kent genelindeki çevre ve sosyal yaşam yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği daha yeşil Kayseri vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalarla parklar, spor sahaları modern bir görünüme kavuşturuluyor. Kayseri’nin yoğun kullanılan sosyal yaşam alanlarından Mimarsinan Parkı’nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla parkın altyapısı, aydınlatması ve yürüyüş yolları elden geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince belediyenin öz kaynakları, personeli ve iş makineleri kullanılarak yürütülen çalışmalar, kaynakların verimli kullanılması ve hizmetlerin etkin biçimde hayata geçirilmesi açısından da önem taşıdı. Parkın kullanım konforunu ve güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalarla vatandaşların açık havada daha nitelikli vakit geçirebileceği bir ortam oluşturulurken yenileme çalışmalarının diğer sosyal yaşam alanlarında da farklı etaplarla sürdürüldüğü belirtildi. Büyükşehir belediyesi; çocukların, gençlerin ve her yaştan vatandaşın sporla buluşmasını sağlamak amacıyla kent genelindeki spor alanlarını da yeniliyor ve çeşitlendiriyor. Anadolu Harikalar Diyarı’nın iki farklı noktasına modern spor ve fitness aletleri yerleştirilirken Kadir Has Kültür Parkı’ndaki basketbol sahası, voleybol sahaları ve bisiklet parkurunda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Parka ayrıca çocukların ve gençlerin hareket, denge ve dayanıklılık becerilerini geliştirebilecekleri yeni bir Survivor parkuru kazandırıldı. Gültepe Parkı’ndaki basketbol sahası tamamen yenilenerek daha estetik ve kullanışlı bir görünüme kavuşturulurken İnönü 2 Parkı’nda da vatandaşların sportif faaliyetlerine imkân sağlayacak yeni bir halı saha hizmete sunulmak üzere oluşturuldu. Bu çalışmalarla mahalle ölçeğinde spor imkânlarının geliştirilmesi, gençlerin ve çocukların aktif yaşama teşvik edilmesi ve ailelerin sosyal yaşam alanlarından daha etkin yararlanması hedefleniyor.

        REKLAM

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi; yeşil alanların yanı sıra kent estetiğine katkı sunan su yapılarını da yenileme çalışmalarına dâhil ediyor. Mimarsinan Parkı’ndaki havuzun kapsamlı revizyon çalışmaları yürütülürken Sahabiye Kentsel Dönüşüm Alanı’nda bulunan havuzun bakım ve onarımı tamamlandı. Fuzuli Kavşağı’ndaki havuzda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla da şehrin merkezi noktalarındaki görsel bütünlüğün ve çevresel düzenin güçlendirilmesine katkı sağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, parkları yalnızca dinlenme alanları olarak değil; sporun, sosyal etkileşimin, çocukların gelişiminin ve sağlıklı yaşam kültürünün desteklendiği ortak yaşam mekânları olarak ele alıyor. Bu doğrultuda sürdürülen çalışmalar, kent genelinde yeşil alanların niteliğini artırırken vatandaşların günlük yaşamına doğrudan katkı sunan hizmetleri de ön plana çıkarıyor.

        REKLAM

        Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın daha yeşil ve yaşanabilir Kayseri hedefi doğrultusunda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, mevcut alanların bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürürken yeni spor ve aktivite alanlarıyla da kentin sosyal yaşam altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Talas'ta sonbaharın son antika pazarı
        Talas'ta sonbaharın son antika pazarı
        Peribacasından kaya kopması sonucu yaralanan çocuk, Fransa'ya uğurlandı
        Peribacasından kaya kopması sonucu yaralanan çocuk, Fransa'ya uğurlandı
        Prof. Dr. Karaaslan: "Kilo verirken kaybedilen kas zamanla sorun olabilir"...
        Prof. Dr. Karaaslan: "Kilo verirken kaybedilen kas zamanla sorun olabilir"...
        Erciyes'te kayak sporunun geleceği değerlendirildi
        Erciyes'te kayak sporunun geleceği değerlendirildi
        PGL'de 4. hafta hakemleri belli oldu
        PGL'de 4. hafta hakemleri belli oldu
        Ulaşım A.Ş.'de şoförlere güvenli sürüş eğitimi
        Ulaşım A.Ş.'de şoförlere güvenli sürüş eğitimi