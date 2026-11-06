Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Peribacasından kaya kopması sonucu yaralanan çocuk, Fransa'ya uğurlandı

        Peribacasından kaya kopması sonucu yaralanan çocuk, Fransa'ya uğurlandı

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kaya parçalarının kopması sonucu yaralanan 9 yaşındaki Fransız Nael Mgattaf, tedavi gördüğü Kayseri'de hastane öğretmeninin hazırladığı Fransızca eğitim materyalleri ve gösterdiği ilgiyle moral buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Peribacasından kaya kopması sonucu yaralanan çocuk, Fransa'ya uğurlandı

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kaya parçalarının kopması sonucu yaralanan 9 yaşındaki Fransız Nael Mgattaf, tedavi gördüğü Kayseri'de hastane öğretmeninin hazırladığı Fransızca eğitim materyalleri ve gösterdiği ilgiyle moral buldu.

        Göreme Açık Hava Müzesi civarında 29 Ekim'de peribacasından kaya parçalarının kopması sonucu annesini kaybeden, kendisi de yaralanan Mgattaf, Nevşehir'deki ilk tedavisinin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Hastanede doktorların ve sağlık çalışanlarının yakından ilgilendiği Mgattaf, bu süre zarfında hastane öğretmeni Sefer Karahançer ile de vakit geçirdi.

        REKLAM

        Mgattaf için Fransızca materyaller hazırlayan Karahançer, 4 gün boyunca çocuk ve babasıyla yakından ilgilendi, moral desteğinde bulundu.

        Hastanedeki tedavisi tamamlanan Mgattaf, Fransa'dan gelen ambulans uçakla ülkesine gönderildi.

        Erciyes Üniversitesi hastane sınıfında öğretmen olan Karahançer, AA muhabirine, hayatını kaybeden Fransa uyruklu Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'in oğlu Nael ile yakından ilgilenmeye çalıştığını söyledi.

        Türk milletinin misafirperverliğini, hoşgörüsünü göstermeye çalıştıklarını anlatan Karahançer, "4 gündür kendisi öğrencim oldu. Burada her zaman Türk öğrencilerle eğitim yapmıyoruz, bazen yabancı öğrencilerimiz de oluyor. Ona gerekli eğitim materyallerini Fransızca verdim. Mutlu bir şekilde yolcu ediyoruz. Eğitimine burada da devam etmiş oldu." diye konuştu.

        REKLAM

        Baba Mhemed Mgattaf ile de güzel bir dostluk kurduklarını dile getiren Karahançer, şöyle devam etti:

        "Küçük bir kardeşi vardı. Anneannesi geldi, iki gün önce küçük kardeşini götürdü. Babasıyla harika bir dostluğumuz gelişti, beni Paris'e evlerine davet etti. Misafir etmekten onur duyacağını söyledi. Bizler de her zaman onları Kayseri'de misafir etmekten onur duyacağımızı söyledik. Türk yemeklerine alışkın değillerdi. Bazen evden kendim yaptım getirdim, yine pizza ve hamburger ile destekledik. Mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağladık."

        - "Herkes bize çok yardımcı oldu"

        Baba Mhemed Mgattaf ise tedavi süresince kendileriyle yakından ilgilenildiğini belirterek, "Tıbbi yardımlar çok iyiydi, herkes bize çok yardımcı oldu. Dil haricinde hiçbir sıkıntı çekmedik. Her şey için teşekkür ederiz. " dedi.

        REKLAM

        Ülkesine dönmeden önce İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Metin Göğebakan, Mustafa Birgül ile Erciyes İlkokulu Müdürü Uğur Sedat Ünsal, çocuğu ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Kayseri'deki parklar, spor sahaları ve yaşam alanları yenileniyor
        Kayseri'deki parklar, spor sahaları ve yaşam alanları yenileniyor
        Talas'ta sonbaharın son antika pazarı
        Talas'ta sonbaharın son antika pazarı
        Prof. Dr. Karaaslan: "Kilo verirken kaybedilen kas zamanla sorun olabilir"...
        Prof. Dr. Karaaslan: "Kilo verirken kaybedilen kas zamanla sorun olabilir"...
        Erciyes'te kayak sporunun geleceği değerlendirildi
        Erciyes'te kayak sporunun geleceği değerlendirildi
        PGL'de 4. hafta hakemleri belli oldu
        PGL'de 4. hafta hakemleri belli oldu
        Ulaşım A.Ş.'de şoförlere güvenli sürüş eğitimi
        Ulaşım A.Ş.'de şoförlere güvenli sürüş eğitimi