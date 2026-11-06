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        Talas'ta sonbaharın son antika pazarı

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vizyonuyla yedi yıldır her ayın ikinci pazarı Talas'ta bir araya gelen antikacılar, bu buluşmayı sonbaharın sonunda da sürdürüyor. Antika tutkunları bu hafta sonu da yine açacakları tezgahlarla renkli görüntüler oluşturacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Talas'ta sonbaharın son antika pazarı

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın vizyonuyla yedi yıldır her ayın ikinci pazarı Talas’ta bir araya gelen antikacılar, bu buluşmayı sonbaharın sonunda da sürdürüyor. Antika tutkunları bu hafta sonu da yine açacakları tezgahlarla renkli görüntüler oluşturacak.

        Kurulduğu günden bu yana nostalji tutkunlarının büyük ilgisini çeken Antika Pazarı; 8 Kasım Pazar günü yeniden kapılarını açıyor. Geçmişe duyulan özlemi doyasıya yaşatacak bu özel etkinlik, ziyaretçilerine hem alışveriş hem de kültürel bir zaman yolculuğu vaat ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın girişimleriyle Kayseri’ye kazandırılan ve 2019 yılında tarihi Harman Mahallesi Meydanı’nda başlayan Antika Pazarı serüveni, Mevlana Mahallesi Pazar Yeri’nde artan ilgiyle devam ediyor. Yeni yerinde daha geniş alan ve daha fazla katılımla düzenlenen pazar, sadece Talas ve Kayseri’den değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen antikacılarla zenginleşiyor.

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        Halı, kilim, seccade, tespih, saat, para, pul, nostaljik ev eşyaları ve daha nicesi Binlerce ürün arasında kaybolmak, geçmişin izlerini bugüne taşımak isteyenler için Antika Pazarı adeta bir hazine niteliğinde.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuyla ilgili olarak; "Antika Pazarı, sadece bir alışveriş alanı değil aynı zamanda geçmişle kurduğumuz gönül köprüsüdür. Burada eskiye duyulan özlemle kültürümüzü yaşatıyor, ticari canlılığı da destekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu nostalji dolu buluşmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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