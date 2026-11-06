PGL'de 4. hafta hakemleri belli oldu

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 3. hafta maçları 78 Kasım tarihlerinde oynanacak. 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günü oynanacak bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. 4.hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Onikişubat SKKahta 02 Spor: Mehmet Batuhan Bilgiç

Kocasinan ŞimşeksporAfşin SK: Atakan Demir

DersimsporDerinkuyugücü: Berke Batın Acar

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KovancılarsporSivasgücü Belediyespor: Murat Elmas

Sorgun BelediyesporKayseri Şekerspor: Kerim Çataklı

Hekimhan FSKBattalgazi Belediyespor: Furkan Emre Arslan

KahramanmaraşsporNevşehir Kapadokya Gücü SK: Tuğçe Kaya