PGL'de 4. hafta hakemleri belli oldu
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 3. hafta maçları 78 Kasım tarihlerinde oynanacak. 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günü oynanacak bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. 4.hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Onikişubat SKKahta 02 Spor: Mehmet Batuhan Bilgiç
Kocasinan ŞimşeksporAfşin SK: Atakan Demir
DersimsporDerinkuyugücü: Berke Batın Acar
KovancılarsporSivasgücü Belediyespor: Murat Elmas
Sorgun BelediyesporKayseri Şekerspor: Kerim Çataklı
Hekimhan FSKBattalgazi Belediyespor: Furkan Emre Arslan
KahramanmaraşsporNevşehir Kapadokya Gücü SK: Tuğçe Kaya
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