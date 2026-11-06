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        PGL'de 4. hafta hakemleri belli oldu

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:31 Güncelleme:
        PGL'de 4. hafta hakemleri belli oldu

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 3. hafta maçları 78 Kasım tarihlerinde oynanacak. 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günü oynanacak bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. 4.hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

        Onikişubat SKKahta 02 Spor: Mehmet Batuhan Bilgiç

        Kocasinan ŞimşeksporAfşin SK: Atakan Demir

        DersimsporDerinkuyugücü: Berke Batın Acar

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        KovancılarsporSivasgücü Belediyespor: Murat Elmas

        Sorgun BelediyesporKayseri Şekerspor: Kerim Çataklı

        Hekimhan FSKBattalgazi Belediyespor: Furkan Emre Arslan

        KahramanmaraşsporNevşehir Kapadokya Gücü SK: Tuğçe Kaya

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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