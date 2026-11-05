Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi (36) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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