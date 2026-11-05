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        Başkan Büyükkılıç, Erciyes'teki dağ kızağı tesisinde test sürüşü gerçekleştirdi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde montajı tamamlanan dağ kızağı tesisinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, Erciyes'teki dağ kızağı tesisinde test sürüşü gerçekleştirdi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde montajı tamamlanan dağ kızağı tesisinde incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes'i yalnızca kış aylarında değil, yılın 12 ayında turizm hizmeti veren bir destinasyon haline getirmek amacıyla yapılan yatırımlar kapsamında hayata geçirilen dağ kızağı projesinde montaj çalışmaları ile sertifikasyon öncesi test ve kontrol süreçleri tamamlandı.

        Tesiste incelemelerde bulunan Büyükkılıç, yaklaşık 1100 metre uzunluğundaki parkurda test sürüşü de gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Erciyes'te bir hizmeti daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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        Erciyes'te yatırımların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Büyükkılıç, "Bindik, test ettik ve tavsiye ediyoruz. İnşallah Kayseri'mizin bu güzel aktivitelerle zenginleşmesi yönündeki projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Atletizm pistimizi yerinde inceledik. O da sonuçlandı. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne atletizm pistimizi de kazandırmış olduk. Gençler ne isterse o var." ifadelerini kullandı.

        İncelemede Büyükkılıç'a, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mustafa Türkmen, daire başkanları, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.

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