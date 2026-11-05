KEPSAŞ'tan 'fon' açıklaması

Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (KEPSAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Stopaj yükünün artması nedeniyle fondan çıkış gerçekleştirilmiştir" denildi.

KEPSAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin banka hesaplarında bulunan nakit varlıkları, anlaşmalı bankamızın önerisi doğrultusunda banka aracılığı ile yatırım fonunda değerlendirilmiştir. Yapılan iş ve işlemler mevzuata uygundur. Ancak, 05.09.2026 tarihinde stopaj yükünün artması nedeniyle fondan çıkış gerçekleştirilmiştir" denildi.