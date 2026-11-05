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        Kocasinan'daki Helvacıdede Mescidi restore edilecek

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Helvacıdede Mescidi'ni restore edeceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Kocasinan'daki Helvacıdede Mescidi restore edilecek

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Helvacıdede Mescidi'ni restore edeceklerini belirtti.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda Helvacıdede Mescidi restore edip ek şadırvan yapacaklarını ifade etti.

        Tarihi ve kültürel eserleri gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini kaydeden Çolakbayrakdar, "Ecdadımızın bizlere bıraktığı eşsiz mirasları yeniden ayağa kaldırarak geleceğe taşıyoruz. Bu anlayışla Kocasinan'ın tarihi zenginliklerini koruyor, unutulmaya yüz tutmuş eserlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bugüne kadar 8 tarihi eserimizi restore ederek şehrimize kazandırdık. Şimdi de Helvacıdede Mescidi'ni aslına uygun şekilde restore ederek yeniden ihya edeceğiz. Ek şadırvanıyla birlikte bu güzel eserimizi yeniden bölgenin önemli değerlerinden biri haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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