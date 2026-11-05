Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayserispor zirve yarışından kopmak istemiyor

        Kayserispor zirve yarışından kopmak istemiyor

        Metro Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile yapacağı maçı kazanarak zirve yarışında kalmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Kayserispor zirve yarışından kopmak istemiyor

        Metro Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile yapacağı maçı kazanarak zirve yarışında kalmak istediklerini söyledi.

        Gerin, kulüp tesislerindeki idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 13. haftasında Muğlaspor karşısında alınan 6-0'lık galibiyetin camiaya moral verdiğini belirtti.

        Muğlaspor maçında atılan gol sayısından çok gollerin atılış şeklinin önemli olduğuna dikkati çeken Gerin, "Hem oyun hem de skor olarak iyi bir haftayı geride bırakmış durumdayız. Hem geçiş oyununu hem de geride oyun kurmayı iyi yaptığımız bir maçtı. Bu karşılaşma bizim için çok önemliydi çünkü Bursaspor puan olarak öndeydi averaj olarak da öne geçmişti. Averajı kapatmayı düşünüyorduk, bunu da başardık." dedi.

        REKLAM

        Ligde her maçın final havasında geçtiğinin altını çizen Gerin, şunları kaydetti:

        "Muğlaspor maçında 6 golü her şeyi doğru yaptığımız için atmadığımız gibi bir önceki hafta da her şeyi yanlış yaptığımız için berabere kalmadık. Berabere kaldığımız maçlarda da çok fırsat yakaladık. Birini gole çevirebilseydik sahadan 3 puanla ayrılabilirdik. Biz hem kazanırken hem de kaybederken artılarımızı, eksilerimizi yazıyoruz. Zirve yarışından kopmadan devam etmek istiyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Bu maçı kazandık, keyfini yaşadık, kenara koyduk. Futbolda dün yok, yola devam edeceğiz. Bu hafta kazanıp, milli arayı da iyi değerlendirip yolumuza devam etmek istiyoruz."

        REKLAM

        Sarı-kırmızılı ekibin golcü oyuncusu Taulant Seferi de Orfa Yapı Pendikspor ile Batman Petrolspor karşılaşmalarında taraftarlarını üzdüklerini söyledi.

        Bu nedenle Muğlaspor maçında elde ettikleri farklı galibiyeti taraftara armağan ettiklerini belirten Seferi, "Maç maç ilerleyen bir ekibiz. Her maç ayrı önem arz ediyor. Ligde alınan her galibiyetin ayrı önemi var. Bireysel başarıdan ziyade takımın başarısını önemseyen birisiyim. Takım iyi oynarsa ben de iyi oynarım. Dolayısıyla burada esas olan takımın başarısı. Bu ligde yüzde yüzünü vermediğin zaman her şey olabilir. Sürprizlere açık bir lig." diye konuştu.

        REKLAM

        - Antrenman

        Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 11 Kasım Pazar günü deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        KEPSAŞ'tan 'fon' açıklaması
        KEPSAŞ'tan 'fon' açıklaması
        Kocasinan'daki Helvacıdede Mescidi restore edilecek
        Kocasinan'daki Helvacıdede Mescidi restore edilecek
        Emlakçılardan 'ilan sitesi' şikayeti Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim...
        Emlakçılardan 'ilan sitesi' şikayeti Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim...
        Öz Maden İş Sendikası'ndan maden emekçilerine üye olma çağrısı Öz Maden İş...
        Öz Maden İş Sendikası'ndan maden emekçilerine üye olma çağrısı Öz Maden İş...
        Başkan Gülsoy: "2027 yılı için belirlenecek asgari ücrette işçiyi de işvere...
        Başkan Gülsoy: "2027 yılı için belirlenecek asgari ücrette işçiyi de işvere...
        Ümraniyespor - Kayserispor maçını Muhammet Alperen Çopur yönetecek
        Ümraniyespor - Kayserispor maçını Muhammet Alperen Çopur yönetecek