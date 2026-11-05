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        Talas'ta dükkân ve villa arsası fırsatı

        Talas Belediyesi, vatandaşlara yatırım ve mülk sahibi olma fırsatı sunacak önemli bir satış ihalesine hazırlanıyor. Mülkiyeti belediyeye ait dükkân ve çeşitli villa parselleri, uygun ödeme şartları ve 24 aya varan vade imkânıyla satışa sunulacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Talas'ta dükkân ve villa arsası fırsatı

        Talas Belediyesi, vatandaşlara yatırım ve mülk sahibi olma fırsatı sunacak önemli bir satış ihalesine hazırlanıyor. Mülkiyeti belediyeye ait dükkân ve çeşitli villa parselleri, uygun ödeme şartları ve 24 aya varan vade imkânıyla satışa sunulacak.

        Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ihale kapsamında Mevlana Mahallesi’nde 3 dükkânın yanı sıra Endürlük Mahallesi’ndeki 16 villa parseli yeni sahiplerini bulacak. Mevlana Mahallesi’ndeki dükkân ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılırken, diğer parseller ise açık artırmayla satışa çıkarılacak.

        İhale 19 Kasım’da

        Yatırımcılara önemli bir fırsat sunacak satış ihalesi, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 14.00’te Meclis Salonu’nda yapılacak. İhaleye ilişkin detaylı bilgiye Talas Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden ulaşılabilecek.

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        Vatandaşlar ayrıca Talas Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden ihale şartları ve satışa sunulan taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgilere erişebilecek.

        Detaylı bilgi ve başvuru

        Bilgi almak isteyen vatandaşlar, 437 00 5455 (dahili 514051415142) numaralı telefonlardan ulaşabilecek veya www.talas.bel.tr adresini ziyaret edebilecek.

        Talas Belediyesi, uygun ödeme seçenekleriyle hayata geçirdiği bu satış ihalesiyle hem yatırımcıları hem de mülk sahibi olmak isteyen vatandaşları avantajlı fırsatlarla buluşturacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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